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Эрдоган намерен приехать в Москву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в марте посетит Москву с официальным визитом. Об этом сообщил в интервью «Интерфакс» турецкий посол в России Хусеин Дириоз.



«Приезд в Москву президента Реджепа Тайипа Эрдогана ожидается в первой половине марта. В ходе этого визита состоится его четвертая встреча с президентом России Владимиром Путиным за последние полгода», — рассказал дипломат.



По его словам, ожидается, что в ходе контакта с Путиным будут обсуждаться шаги по дальнейшему налаживанию российско-турецких отношений, возможно, речь пойдет и об улучшении отношений в других сферах двустороннего сотрудничества.

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