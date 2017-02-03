Дайджест
Эрдоган намерен приехать в Москву
3 февраль 2017 (16:57)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в марте посетит Москву с официальным визитом. Об этом сообщил в интервью «Интерфакс» турецкий посол в России Хусеин Дириоз.
«Приезд в Москву президента Реджепа Тайипа Эрдогана ожидается в первой половине марта. В ходе этого визита состоится его четвертая встреча с президентом России Владимиром Путиным за последние полгода», — рассказал дипломат.
По его словам, ожидается, что в ходе контакта с Путиным будут обсуждаться шаги по дальнейшему налаживанию российско-турецких отношений, возможно, речь пойдет и об улучшении отношений в других сферах двустороннего сотрудничества.
«Приезд в Москву президента Реджепа Тайипа Эрдогана ожидается в первой половине марта. В ходе этого визита состоится его четвертая встреча с президентом России Владимиром Путиным за последние полгода», — рассказал дипломат.
По его словам, ожидается, что в ходе контакта с Путиным будут обсуждаться шаги по дальнейшему налаживанию российско-турецких отношений, возможно, речь пойдет и об улучшении отношений в других сферах двустороннего сотрудничества.
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