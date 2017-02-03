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Анджелина Джоли раскритиковала политику Трампа

Американская актриса Анджелина Джоли раскритиковала политику президента США Дональда Трампа. Свое мнение она высказала в материале для газеты The New York Times.



По словам Джоли, она гордится историей своей страны, дававшей убежище самым незащищенным людям. «Американцы проливали кровь ради защиты идеи, согласно которой права человека превосходят культуру, географию, этническую принадлежность и религию», — заявила актриса.



Как подчеркнула Джоли, глобальный кризис ситуации с беженцами и угроза терроризма оправдывают то, что США ищут наилучший способ обезопасить свои границы, однако действия страны должны быть взвешенными и основываться на фактах, а не на страхе.

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