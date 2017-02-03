Новости дня

ОКБ: Власти могут оградить банки и МФО в правах по взысканию просроченной задолженности

УрБК, Москва, 03.02.2017. Власти могут ограничить российские банки и микрофинансовые организации (МФО) в правах по взысканию с заемщиков просроченной задолженности по потребительским кредитам. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ) со ссылкой на заявление первого зампреда Центробанка Ксении Юдаевой.



Соответствующие поправки правительство и ЦБ готовы представить президенту уже к 1 марта.



Согласно документу, ограничения ждут и заемщиков: не расплатившись со старыми долгами, взять новый кредит они уже не смогут, если уровень долга превысит установленное значение.



По мнению законотворцев, преимущество для заемщиков здесь очевидно — их «добровольно-принудительно» оградят от непосильных долговых обязательств. Многие берут кредит за кредитом, не вполне осознавая, что растят себе долговой снежный ком, расквитаться с которым все сложнее, если вообще удается.



В Объединенном кредитном бюро (ОКБ) подсчитали: за 2016 год доля закредитованного трудоспособного населения достигла 61%. Каждый второй работоспособный житель России обременен хотя бы одним займом.



Новые меры должны еще больше повысить ответственность кредитных организаций.



Ведь если окажется, что платежи изначально были слишком велики для доходов клиента, он сможет не выплачивать банку накопившиеся долги. Чтобы избежать такого сценария, банкам и МФО придется еще более тщательно изучать клиента и просчитывать все риски, прежде чем выдавать ему кредит.



Эксперты указывают и на то, что нужно определиться с тем, как исчислять сумму ежемесячных платежей по кредитам для заемщиков с разным уровнем доходов.



«Например, для заемщика с доходом в 10 тыс. руб. долговая нагрузка в 30% предполагает, что на остальные нужды после выплаты кредитов у него остается 7 тыс. руб. — то есть практически невозможная для существования сумма», — указывают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: