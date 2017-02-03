Новости дня

Суд сократил сумму штрафа компании «Газэкс» за нарушения при подключении к сетям в два раза

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2017. Арбитражный суд Свердловской области снизил административный штраф в отношении АО «Газэкс», наложенный региональным УФАС, до 50 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.



28 января 2016 года гражданин подал в АО «Газэкс» заявку о подключении (технологическом присоединении) к сетям строящегося жилого дом в Первоуральске. Однако по состоянию на 31 марта 2016 года проект экземпляра договора о подключении гражданину направлен не был. Вместо этого лишь 27 апреля 2016 года сотрудники общества по телефону сообщили ему о готовности документов и возможности их получения на руки, когда они и были получены.



Факт нарушения, выразившийся в ненаправлении гражданину в установленном правилами порядке, и срок проекта договора о подключении свидетельствуют о правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ. Антимонопольный орган вынес постановление, которым АО «Газэкс» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.



Не согласившись с позицией ведомства, АО «Газэкс» обратилось в суд. Арбитражный суд Свердловской области, изучив материалы дела, оставил решение УФАС в силе, снизив административный штраф до 50 тыс. руб. Суд апелляционной инстанции оставил решение Арбитражного суда без изменений.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: