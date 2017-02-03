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Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 10%

УрБК, Москва, 03.02.2017. Совет директоров Центробанка на очередном собрании принял решение сохранить ключевую ставку без изменений, на уровне 10%.



«Совет директоров отмечает, что динамика инфляции в целом соответствует прогнозу, инфляционные ожидания постепенно снижаются, а экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее. При этом замедление темпа роста потребительских цен отчасти обусловлено влиянием временных факторов. Планируемое проведение Минфином России операций по покупке/продаже иностранной валюты на валютном рынке в рамках применения переходного бюджетного правила не создаст существенных инфляционных рисков при сохранении Банком России умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Инфляция замедлится до целевого уровня 4% к концу 2017 года и будет поддерживаться вблизи него в дальнейшем. С учетом изменения внешних и внутренних условий потенциал снижения ключевой ставки Банком России в I полугодии 2017 года уменьшился», — говорится в сообщении регулятора.



Напомним, последнее изменение размера ключевой ставки произошло 19 июля 2016 года. Тогда ставка была понижена на 0,5% с 10,5%.

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