Авторынок не ждет заметного роста

Исследования авторынка сегодня показывают, что четверо из десяти российских автовладельцев хотели бы в 2017 году обновить свое транспортное средство. Однако эксперты сомневаются в том, будет ли у них такая возможность. Хотя в период кризиса объемы банковских вкладов физлиц значительно выросли и существует отложенный спрос, динамика рынка остается отрицательной. Если же активность потребителей и возрастет, то незначительно и в основном в сегменте б/у автомобилей: большинство граждан планируют поменять свою машину на авто с меньшим с пробегом или более позднего года выпуска.Согласно данным исследования, проведенного холдингом «Ромир», 40% россиян планируют в 2017 году поменять свой автомобиль. При этом два года назад подобные заявления делали лишь 35% респондентов.По мнению ряда экспертов, теоретически такая возможность у граждан есть. Свою роль здесь может сыграть отложенный спрос: в период кризиса и падения рубля многие потребители старались не тратить деньги, аккумулируя их на банковских вкладах или иными способами. Так, по данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в 2015 году вклады населения с учетом валютной переоценки выросли на 10,8% (без валютной переоценки — на 18,7%). В 2016 году динамика сберегательной активности россиян существенно ниже, но остается положительной.Однако на деле динамика развития авторынка сегодня остается отрицательной. По данным «Автостата», за 2016 год он сократился на 13-14%, и предпосылок к взрывному росту определенно нет.«Безусловно, отложенный спрос существует, и многие бы хотели поменять машину на более новую. Однако эти желания могут вступить в противоречие с возможностями граждан. В экономике продолжается рецессия, не растут зарплаты, доходы. И суммы на депозитах физлиц увеличиваются в основном за счет переоценки валюты и ставки. Сегодня это больше способ сбережения денег, чем их накопления. Поэтому некое оживление на авторынке возможно, но оно не может носить взрывной характер», — полагает независимый финансовый аналитик Константин Селянин.Если же граждане и станут «обновлять» свой автомобиль, то зачастую рассмотрят вариант более бюджетного транспортного средства или вместо новой предпочтут купить машину с пробегом. Так, по данным «Ромира», по сравнению с планами двухлетней давности доля тех, кто рассчитывает приобрести только что сошедшее с конвейера авто, сократилась на 7%. Основная же масса потребителей сменят свой старый автомобиль на машину более позднего года выпуска.Это подтверждают данные исследования «Avito Авто»: согласно статистике запрошенных контактов по объявлениям, покупатели из Екатеринбурга в конце прошлого года больше всего интересовались машинами старше 7 лет.«На такие автомобили пришлось 64% всех запросов при средней цене 313 тыс. руб. Около 16% запросов пользователей из уральской столицы привлекли машины возрастом четыре-пять лет при средней цене 687 тыс. руб., еще 12% запросов — до трех лет по цене 1,03 млн руб. за авто, 8% — машины возрастом шесть-семь лет по цене 598 тыс. руб. за авто», — отмечают аналитики интернет-портала.Аналогичная динамика ожидается и в 2017 году. По мнению уральских экспертов, негативные тенденции в экономике еще не преодолены, и надеяться на всплеск продаж автомобилей, тем более новых, нет оснований.«Цены на новые авто заметно выросли за последнее время: в среднем они превышают 1 млн руб. Поэтому большинство автомобилей, которые приобретаются сейчас, это бывшие в употреблении транспортные средства. Хорошо покупают трех- и пятилетние машины, но бюджет у каждого свой. И хотя покупательская активность на вторичном рынке существенно выше, чем на первичном, в целом динамика на сегодняшний день остается отрицательной. А поскольку кризис продолжается, данные тенденции вряд ли изменятся в ближайшей перспективе», — полагает представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Максим Едрышов.Таким образом, по мнению участников авторынка, заметного всплеска продаж в 2017 году ожидать не стоит, даже учитывая отложенный спрос, хотя предпосылки для него постепенно формируются. Чтобы граждане смогли активно покупать транспортные средства, необходимо восстановление экономики страны и платежеспособности населения. В текущем году это вряд ли произойдет.