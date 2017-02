Новости дня

Роскачество забраковало половину продаваемых в России пуховиков

УрБК, Москва, 03.02.2017. Эксперты Роскачества по итогам потребительских тестов самых популярных у жителей России пуховиков выявили разного рода нарушения в половине случаев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Так, нарушения техрегламента по показателю воздухопроницаемости, то есть способности ткани подкладки «дышать», выявлены в 38 образцах: Alef, Arctetyx, Baon, Benetton, Canada Goose, Chkalov, City classic, Cityvoyager, Columbia, Fergo, Finn Flare, Forward, Helly Hansen, Hispo, Igor Plaxa, In extenso, Jack Wolfskin, Lacoste, Laplandia, Lawine, Levis, Marine pool, Mexx, Mirage-MV, Mont bell, Napapijri, New Balance, Ostin, Outventure, Red fox, Salomon, Sisley, Sivera, T4F, The North Face, Uniqlo, Wrangler, Zara, Zolla.



«В отношении пухоперьевых курток вопрос воздухопроницаемости принципиален из-за свойства натурального утеплителя сопревать», — сказано в сообщении.



Исследование Роскачества коснулось и качественных показателей утеплителя. Иногда производители указывают некорректное соотношение пуха и пера в составе и фальсифицируют вид наполнителя. Так, некоторые производители сознательно преувеличили долю более дорогого пухового компонента в маркировке, девять из них — указали в маркировке более дорогие виды пуха.



Кроме того, исследование Роскачества выявило и нарушения по маркировке: у товаров Arctetyx, Canada Goose, Lawine, Mirage, T4F и The North Face не указано необходимой информации о производителе, а на куртках Alef, Chkalov, Cityvoyager, Forward, Red fox (П) и Uniqlo неверно отмечен состав тканей.



Всего в лабораторных условиях было протестировано 69 пуховиков. Куртки с натуральным пухоперьевым наполнителем исследовали по 57 параметрам качества и безопасности. Стоимость продукции, которая вошла в исследование, составила от 3 тыс. до 50 тыс. руб. за куртку, в исследовании приняла участие продукция из России, Китая, Вьетнама и Бангладеш.

