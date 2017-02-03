Кризис

В 2016 году расходы банков на рекламу выросли на 3,6 млрд рублей

В 2016 году банки вернулись к увеличению рекламных бюджетов, потратив на эти цели 32 млрд руб. против 28,4 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Больше всех потратил на рекламу ВТБ — 7,4 млрд руб., увеличив расходы по сравнению с прошлым годом на 33%. В пресс-службе банка ВТБ пояснили, что такой рост расходов в отчетности связан с интеграцией Банка Москвы весной 2016 года и рекламой розничных продуктов ВТБ.



В топ-5 банков по этому показателю в 2016 году вошли также Тинькофф-банк (2,73 млрд руб.), Сбербанк (2,68 млрд руб.), Газпромбанк (1,9 млрд руб.) и банк «Югра» (1,7 млрд руб.). Новичком в этом списке стала лишь «Югра», которая, несмотря на рекордные убытки в секторе в 2016 году (32 млрд руб.), вытеснила с пятой строчки ХМБ «Открытие» (присоединенный к ФК «Открытие») за счет увеличения рекламного бюджета в пять раз.



Президент банка «Югра» Алексей Нефедов пояснил, что рост расходов в 2016 году объясняется завершением рекламных кампаний, начатых в 2014-2015 годы.



Единственным в пятерке банков-лидеров, снизившим расходы на рекламу, в 2016 году оказался Сбербанк, сокращение составило 2,7%. Наиболее значительное сокращение рекламных расходов в целом по сектору показал Россельхозбанк — 32%, до 627 млн руб.

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