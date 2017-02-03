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Официальный курс доллара США снизился на 67 коп., евро — на 91 коп.
3 февраль 2017 (15:00)
УрБК, Москва, 03.02.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 4 февраля. Курс долл. США снизился на 67,21 коп., до 59,31 руб. Курс евро снизился 91,51 коп., составив 63,81 руб.
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