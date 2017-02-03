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Подрядчики отказались участвовать в реконструкции одного из участков ЕКАД

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2017. Аукцион на реконструкцию Екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД) на участке от поселка Семь Ключей до Большого Истока признан несостоявшимся. На конкурс поступила всего одна заявка — от компании «Комплексные энергетические решения». Об этом говорится на сайте госзакупок.



«В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в нем, на основании части 16 статьи 66 № 44-ФЗ, аукцион признается несостоявшимся», — говорится в протоколе электронного аукциона.



Отметим, что региональные власти были готовы заплатить исполнителю 4,75 млрд руб. Заказчиком выступает ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог».

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