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Подрядчики отказались участвовать в реконструкции одного из участков ЕКАД

3 февраль 2017 (14:40)

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2017. Аукцион на реконструкцию Екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД) на участке от поселка Семь Ключей до Большого Истока признан несостоявшимся. На конкурс поступила всего одна заявка — от компании «Комплексные энергетические решения». Об этом говорится на сайте госзакупок.

«В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в нем, на основании части 16 статьи 66 № 44-ФЗ, аукцион признается несостоявшимся», — говорится в протоколе электронного аукциона.

Отметим, что региональные власти были готовы заплатить исполнителю 4,75 млрд руб. Заказчиком выступает ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог».

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