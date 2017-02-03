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Подрядчики отказались участвовать в реконструкции одного из участков ЕКАД
3 февраль 2017 (14:40)
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2017. Аукцион на реконструкцию Екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД) на участке от поселка Семь Ключей до Большого Истока признан несостоявшимся. На конкурс поступила всего одна заявка — от компании «Комплексные энергетические решения». Об этом говорится на сайте госзакупок.
«В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в нем, на основании части 16 статьи 66 № 44-ФЗ, аукцион признается несостоявшимся», — говорится в протоколе электронного аукциона.
Отметим, что региональные власти были готовы заплатить исполнителю 4,75 млрд руб. Заказчиком выступает ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог».
«В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в нем, на основании части 16 статьи 66 № 44-ФЗ, аукцион признается несостоявшимся», — говорится в протоколе электронного аукциона.
Отметим, что региональные власти были готовы заплатить исполнителю 4,75 млрд руб. Заказчиком выступает ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог».
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