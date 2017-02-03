Продуктовое эмбарго не помогло свердловским аграриям

Свердловская область не смогла воспользоваться преимуществами продуктового эмбарго. По данным Свердловскстата, объем сельхозпродукции, произведенной хозяйствами всех категорий, в январе-декабре 2016 года составил 100,1% к уровню предыдущего года (в сопоставимых ценах). Для сравнения, в среднем по России показатель в прошлом году составил 104,8%. Эти данные свидетельствуют о том, что политика импортозамещения продуктов питания в Свердловской области пока не работает.Отметим, что в августе 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об ограничении ввоза отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции в отношении России. Под запрет попали мясо птицы, рыба, сыры, молоко, фрукты. По замыслу чиновников, этот шаг должен был создать «тепличные условия» для российских аграриев.Некоторые регионы смогли успешно воспользоваться сложившейся ситуацией, остальным не удалось продемонстрировать качественные результаты. Свердловская область попала во вторую категорию. В 2015 году индекс производства сельхозпродукции в регионе вырос на 0,8%, в 2016 году — на 0,1%.Как отметил заместитель губернатора Среднего Урала Александр Высокинский, доля собственных продуктов на прилавках магазинов Свердловской области в настоящее время не превышает 30-40%. Он считает, что уральские предприятия практически полностью потеряли свой рынок.В сложившейся ситуации возникает закономерный вопрос: если свердловские аграрии не смогли нарастить объемы производства, то за счет чего региону удалось компенсировать исчезнувшие с прилавков иностранные продукты? Можно выделить несколько факторов. Первый — снижение общего объема продаж продуктов в Свердловской области. В частности, по итогам 2016 года оборот организаций общественного питания на Среднем Урале сократился на 16,4%. Иными словами, свердловчане на фоне экономического кризиса стали «меньше есть», поэтому региону понадобилось закупать меньше импортных продуктов питания.Второй фактор — проигранная конкуренция с другими регионами РФ. Им удалось нарастить объемы поставок продовольствия на Средний Урал и частично заместить на местном рынке иностранные продукты.Следует отметить, что Свердловская область не смогла найти альтернативных зарубежных поставщиков продовольственных товаров взамен стран Евросоюза.«До введения экономических санкций в Екатеринбургской таможне ежегодно оформляли 18 тыс. т продовольственных товаров. В основном это были сыры, овощи и фрукты. Из них 86% от всех поставок приходилось на страны Евросоюза. После вступления контрсанкций в Свердловской области произошло снижение объема ввоза продовольственной продукции на 95%. Сейчас мы получаем продукты из Сербии, Абхазии, Афганистана, Албании и Узбекистана», — заявил глава Екатеринбургской таможни Сергей Абросимов.Таким образом, уральские аграрии в 2014-2016 годах имели огромный потенциал для наращивания своей доли на местном рынке взамен продуктов из ЕС. Однако воспользоваться уникальными возможностями, которые дало продовольственное эмбарго, у них не получилось.В первую очередь это связано с дефицитом финансовых ресурсов на реализацию новых проектов. Как заявила заместитель директора свердловского филиала Россельхозбанка Ольга Шахмина, продовольственные затраты свердловских аграриев в последнее время заметно выросли. Зачастую они привязаны к стоимости импортного оборудования и иностранного сырья. Из-за этого фермерам крайне трудно получить банковские кредиты.В начале февраля 2017 года появилась информация, что Свердловская область в 2017 году получит из федерального бюджета на развитие сферы агропромышленного комплекса (АПК) около 306 млн руб.«Это очень весомая для нас поддержка. Средства пойдут аграриям для погашения процентов по кредитам, взятым в прошлые годы. С 2017 года в России запущен новый механизм государственной поддержки льготного кредитования: у производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции появилась возможность получать кредиты по льготной ставке от 1 до 5%. Это, на мой взгляд, придаст дополнительный толчок к развитию АПК», — заявил министр сельского хозяйства Свердловской области Дмитрий Дегтярев.Впрочем, многие аналитики считают эти меры запоздалыми и несвоевременными. Сейчас все чаще звучат предположения, что антироссийские санкции и продовольственные контрсанкции могут отменить уже в 2017 году. Если это произойдет, то уральские фермеры просто не успеют воспользоваться новыми мерами государственной поддержки. В этом случае единственным результатом продовольственного эмбарго останется резкий рост на продукты в Свердловской области. В 2014 году пищевая продукция на Среднем Урале подорожала на 16,1%, в 2015 году — на 17,2%, в 2016 году — на 4,7%.