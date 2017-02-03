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Штраф в 100 тыс. рублей магазинам «Пятерочка» в Екатеринбурге оставлен в силе

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2017. Суд апелляционной инстанции оставил в силе штраф в сумме 100 тыс. руб. в отношении ЗАО «Торговый дом «Перекресток». Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Напомним, в ведомство поступили заявления физических лиц с жалобой на недостоверный характер рекламы магазина «Пятерочка». В разделе «товар дня» рекламного каталога сообщалось о том, что 8 февраля 2016 года на 1 кг лимонов действует скидка 40%. При этом, по сведениям заявителей, в этот день на ценнике на лимоны была указана старая цена — 139 руб. и новая цена с учетом скидки — 115 руб., то есть скидка на указанный товар составляла около 17%.



«В рекламе была указана скидка 40% на рекламируемые товары, однако не указана цена, от которой предоставляется такая скидка», — сказано в сообщении.



В рамках рассмотрения дела в действиях ЗАО «ТД Перекресток» комиссия антимонопольного органа установила факт нарушения части 7 статьи 5 ФЗ «О рекламе». Управление признало ЗАО виновным в совершении административного правонарушения и назначило ему наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. руб.



Не согласившись с решением и постановлением регионального УФАС России, ЗАО «Торговый дом «Перекресток» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области. Изучив материалы дела, суд отказал в удовлетворении заявленных обществом требований.



Суд апелляционной инстанции оставил решение Арбитражного суда без изменений.

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