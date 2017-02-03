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Свердловская область вложит в проект ВСМ «Челябинск — Екатеринбург» 50 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2017. Из бюджета Свердловской области до 10 марта 2017 года будет выделено 50 млн руб. в качестве взноса в капитал хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» (ХП «УСМ»). Об этом сообщается на официальном сайте правительства Челябинской области.



Такая информация прозвучала на совещании по подготовке проекта создания высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск — Екатеринбург», которое состоялось в правительстве Свердловской области.



На совещании была согласована дорожная карта процедур по вхождению области в ХП «УСМ», она будет находиться на контроле у правительств двух регионов. Также было рассмотрено несколько вариантов прохождения высокоскоростной магистрали.



По предварительным оценкам, объем капитальных затрат составит порядка 165 млрд руб. Проект реализуется в рамках частной концессионной инициативы, лишь малая часть финансовых вложений будет производиться за счет государственных средств.



«На каждый рубль, вложенный в инфраструктуру, мы ставим задачу привлечь пять рублей, вложенных бизнесом в проекты, базирующиеся на ней. Это новые производства, объекты недвижимости и другие проекты. Кроме того, строительство магистрали укрепит экономические и деловые связи между городами и будет способствовать росту инвестиционной активности в регионах», — приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова.



«Данный проект создает принципиально новый тип транспортной инфраструктуры, он позволит осуществлять высокоскоростные перевозки пассажиров и грузов. При условии реализации скоростного железнодорожного коридора Берлин — Москва — Пекин, УСМ станет одним из ключевых элементов этого маршрута», — подчеркнул вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков.



Напомним, в прошлом году губернатор Челябинской области Борис Дубровский и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск — Екатеринбург». Проект планируется реализовать в рамках частной концессионной инициативы. Предполагается, что проектирование и строительство будет осуществляться на частные и привлеченные концессионером средства.

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