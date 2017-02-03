Дайджест
В КНДР отправили в отставку начальника разведки
3 февраль 2017 (13:03)
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын отправил в отставку начальника разведывательного ведомства страны Ким Вон Хона. Об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на источники.
Отмечается, что экс-начальник разведки был понижен в воинском звании. Ким Вон Хон был также уличен в коррупции.
По словам источников, у бывшего начальника разведки есть малый шанс на восстановление в звании.
Отмечается, что экс-начальник разведки был понижен в воинском звании. Ким Вон Хон был также уличен в коррупции.
По словам источников, у бывшего начальника разведки есть малый шанс на восстановление в звании.
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