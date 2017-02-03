Дайджест
40% американцев выступают за импичмент Трампа
3 февраль 2017 (13:02)
Около 40% американских избирателей выступили за импичмент нового президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Public Policy Polling (PPP).
Отмечается, что против импичмента главы государства высказались 48% опрошенных, в то время как 12% избирателей воздержались.
Также 52% принявших участие в опросе заявили, что предпочли бы видеть в роли президента США Барака Обаму, а 43% отдали свое предпочтение Трампу.
Отмечается, что против импичмента главы государства высказались 48% опрошенных, в то время как 12% избирателей воздержались.
Также 52% принявших участие в опросе заявили, что предпочли бы видеть в роли президента США Барака Обаму, а 43% отдали свое предпочтение Трампу.
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