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40% американцев выступают за импичмент Трампа

Около 40% американских избирателей выступили за импичмент нового президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Public Policy Polling (PPP).



Отмечается, что против импичмента главы государства высказались 48% опрошенных, в то время как 12% избирателей воздержались.



Также 52% принявших участие в опросе заявили, что предпочли бы видеть в роли президента США Барака Обаму, а 43% отдали свое предпочтение Трампу.

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