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Вблизи Парижа произошел сильный взрыв

В столичном регионе Франции Нуази-ле-Гран произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Le Parisien.



Сообщается, что инцидент произошел около 00.00 мск в торговой палатке. Взрыв ощущался в окрестностях коммуны.



По предварительной версии, причиной происшествия стало воспламенение газового баллона. Отмечается, что число пострадавших может вырасти.

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