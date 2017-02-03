Дайджест

Вблизи Парижа произошел сильный взрыв

3 февраль 2017 (13:02)

В столичном регионе Франции Нуази-ле-Гран произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Le Parisien.

Сообщается, что инцидент произошел около 00.00 мск в торговой палатке. Взрыв ощущался в окрестностях коммуны.

По предварительной версии, причиной происшествия стало воспламенение газового баллона. Отмечается, что число пострадавших может вырасти.

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