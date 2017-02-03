Дайджест
Вблизи Парижа произошел сильный взрыв
3 февраль 2017 (13:02)
В столичном регионе Франции Нуази-ле-Гран произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Le Parisien.
Сообщается, что инцидент произошел около 00.00 мск в торговой палатке. Взрыв ощущался в окрестностях коммуны.
По предварительной версии, причиной происшествия стало воспламенение газового баллона. Отмечается, что число пострадавших может вырасти.
Сообщается, что инцидент произошел около 00.00 мск в торговой палатке. Взрыв ощущался в окрестностях коммуны.
По предварительной версии, причиной происшествия стало воспламенение газового баллона. Отмечается, что число пострадавших может вырасти.
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