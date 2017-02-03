Дайджест
В Венесуэле назвали белорусов братским народом
3 февраль 2017 (13:01)
Посол Венесуэлы в Белоруссии Хосе Хоакин Боггиано Периччи заявил, что для Венесуэлы является важным продолжить развитие всесторонних контактов с Белоруссией. Об этом сообщает «БелТА».
«Наши страны расположены географически далеко друг от друга, но наши народы по-братски близки», — сказал дипломат.
Он отметил, что большая белорусско-венесуэльская дружба подтверждается и тем, какими визитами обменивались лидеры двух государств.
«В Венесуэле часто можно встретить белорусов, не редкость и белорусско-венесуэльские семьи,. Мне легко работать в Беларуси, поскольку я чувствую доброе и дружественное отношение», — добавил Периччи.
«Наши страны расположены географически далеко друг от друга, но наши народы по-братски близки», — сказал дипломат.
Он отметил, что большая белорусско-венесуэльская дружба подтверждается и тем, какими визитами обменивались лидеры двух государств.
«В Венесуэле часто можно встретить белорусов, не редкость и белорусско-венесуэльские семьи,. Мне легко работать в Беларуси, поскольку я чувствую доброе и дружественное отношение», — добавил Периччи.
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