Дайджест

В Венесуэле назвали белорусов братским народом

Посол Венесуэлы в Белоруссии Хосе Хоакин Боггиано Периччи заявил, что для Венесуэлы является важным продолжить развитие всесторонних контактов с Белоруссией. Об этом сообщает «БелТА».



«Наши страны расположены географически далеко друг от друга, но наши народы по-братски близки», — сказал дипломат.



Он отметил, что большая белорусско-венесуэльская дружба подтверждается и тем, какими визитами обменивались лидеры двух государств.



«В Венесуэле часто можно встретить белорусов, не редкость и белорусско-венесуэльские семьи,. Мне легко работать в Беларуси, поскольку я чувствую доброе и дружественное отношение», — добавил Периччи.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: