Дайджест

В Венесуэле назвали белорусов братским народом

3 февраль 2017 (13:01)

Посол Венесуэлы в Белоруссии Хосе Хоакин Боггиано Периччи заявил, что для Венесуэлы является важным продолжить развитие всесторонних контактов с Белоруссией. Об этом сообщает «БелТА».

«Наши страны расположены географически далеко друг от друга, но наши народы по-братски близки», — сказал дипломат.

Он отметил, что большая белорусско-венесуэльская дружба подтверждается и тем, какими визитами обменивались лидеры двух государств.

«В Венесуэле часто можно встретить белорусов, не редкость и белорусско-венесуэльские семьи,. Мне легко работать в Беларуси, поскольку я чувствую доброе и дружественное отношение», — добавил Периччи.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...