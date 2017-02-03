Ставка «на всякий случай»

Сегодня, 3 февраля 2017 года, состоится очередное заседание совета директоров Центрального банка России, на котором будет обсуждаться размер ставки рефинансирования на следующие 1,5 месяца. Часть экспертов сходится во мнении, что главный экономический показатель станы будет понижен впервые с 16 сентября 2016 года. Однако большинство аналитиков уверены, что несмотря на заметное оживление экономики и снижения инфляционных ожиданий, ставка останется прежней как минимум до II квартала этого года.Последнее изменение ставки рефинансирования произошло 16 сентября прошлого года, когда показатель был снижен лишь на 0,5% с 10,5%, что соответствовало уровню 2014 года, когда он был экстренно повышен до 17%, чтобы снять панику на валютном рынке. Необходимо отметить, что тогда действия регулятора привели к удорожанию рублевой ликвидности, что отразилось на стоимости кредитов. В результате экономика потеряла существенный драйвер роста – дешевые кредитные ресурсы.Последующее поэтапное понижение ставки до 10% было связано в первую очередь с замедлением темпов инфляции до 5,4% в 2016 году, как следствие, ослаблением инфляционных ожиданий, а также восстановлением деловой активности, хоть и неравномерным.Напомним, тогда, после заседания в июле 2016 года, регулятор заявил о том, что ставка в размере 10%, скорее всего, сохранится до конца 2016 года. Обещания ЦБ были выполнены и во время следующих заседаний 28 октября, и 16 декабря никаких изменений не произошло.На сегодняшний день, по мнению некоторых аналитиков, шансы на ослабление денежно-кредитной политики Центробанка довольно высоки, ведь 2016 год удалось закончить с инфляцией на уровне 5,4%.«Вероятность снижения ключевой ставки на ближайшем заседании Центробанка довольно высокая, правда, понижение не будет значительным и может составить не более 0,5%. Основание так полагать дает нынешнее развитие экономической ситуации, а именно уменьшение инфляции и инфляционных ожиданий населения», — рассказал начальник отдела по управлению процентным риском и риском ликвидности УБРиР Виктор Брувель.Однако другие эксперты сошлись во мнении о том, что размер ставки сохранится без изменений как минимум до II квартала 2017 года. Основным доводом в пользу этой теории является то, что, несмотря на достаточно приемлемые для Центробанка фактические темпы замедления инфляции в декабре-январе, инфляционные ожидания населения остаются слишком высокими.«Ситуацию в российской экономике можно охарактеризовать как оживление. После достаточно тяжелых лет, в конце 2016 года наметились позитивные изменения, которые, скорее всего, сохранятся и в 2017 году. В частности, можно говорить о снижении инфляции для многолетних минимумов. В этой связи можно сказать, что у регулятора есть все предпосылки для смягчения кредитно-денежной политики. Однако, скорее всего, на ближайшем заседании регулятор оставит ставку неизменной», — рассказал аналитик ГК «Финам» Богдан Зварич.По его словам, такое решение вызвано желанием Центробанка подтвердить устойчивость наметившихся в инфляции трендов. Если ближайшие месяцы покажут дальнейшее снижение инфляции, то уже до конца первой половины года ЦБ может снизить ставку на 1%.В пользу сохранения показателя на уровне июля 2016 года говорят и новые обстоятельства в экономике, которые ранее не учитывались в принятии решения о ставке рефинансирования — перспективы проведения валютных интервенций.По мнению аналитиков, механизмы выкупа иностранной валюты Минфином через Центробанк еще до конца не поняты рынками страны. Напомним, ведомство планирует с февраля 2017 года начать эту процедуру, что должно привести к ослаблению рубля на 10%.На данный момент вопрос с интервенциями для многих участников рынков остается «темным лесом» и большинством воспринимается как повышение уровней риска. В связи с этим становится вполне логичным предположение о том, что Центробанк не пойдет на снижение ключевой ставки и не станет давать лишних поводов для возникновения стимулов к краткосрочному сохранению валюты. К тому же на данный момент не очень понятно, как ослабление рубля отразится на инфляции.В результате, по мнению аналитиков, II квартал 2017 года лучше всего подходит для понижения ключевой ставки, ведь именно тогда все вопросы о влиянии валютной интервенции на экономику страны будут решены.Между тем многие эксперты сходятся во мнении, что 2017 год покажет понижение ключевого показателя как минимум до 8,5%.«В течение года ключевая ставка может снизиться максимум до 8,5%. Невысокие темпы снижения связаны с опасением регулятора по поводу того, что уровень ключевой ставки должен стимулировать сбережения и в то же время не делать заемные средства слишком доступными, так как это может вновь разогнать инфляцию», — считает эксперт УБРиР Виктор Брувель.В итоге, как отмечают аналитика ГК «Финам», снижение ставки в будущем окажет позитивное влияние на экономику. Оно приведет к удешевлению кредитов, а значит, даст компаниям больше возможностей по использованию долгового капитала.Напомним, очередное заседание совета директоров Центробанка по денежно-кредитной политике России состоится 3 февраля. Всего Банк России планирует провести в этом году восемь заседаний совета директоров. Следующее обсуждение пройдет 24 марта, затем 28 апреля, 16 июня, 28 июля, 15 сентября, 27 октября и 15 декабря.