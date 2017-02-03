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В Свердловской области за 2016 год на 4% снизилась ставка по аренде загородных домов

За 2016 год средняя арендная ставка на загородные дома в Свердловской области снизилась на 4% до 68,71 тыс. руб., заняв пятое место в рейтинге регионов с самой высокой ставкой. Об этом сообщает портал «Мир квартир».



Всего по России средняя ставка по аренде загородного дома по итогам 2016 года составила 32,58 тыс. руб, что ниже прошлогоднего показателя на 6,3%.



По данным портала, за 2016 год ставки аренды выросли всего в 8 регионах из 61, уменьшились — в 53.



На вершине рейтинга по размеру арендной ставки расположились две российские столицы и их ближайшее окружение. Средняя стоимость аренды дома в Москве приблизилась к значению 109,56 тыс. руб. в месяц. Вторую строчку в списке заняла Московская область — за месяц проживания в отдельном доме здесь попросят 99,65 тыс. руб. Санкт-Петербург и Ленинградская область расположились на третьем и четвертом местах — арендные ставки составили 82,5 тыс. руб. в мес. и 73,52 тыс. руб. в мес. соответственно.

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