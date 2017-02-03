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На Кольцовской таможне задержана нелегальная партия косметики весом 33,5 кг
3 февраль 2017 (12:44)
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2017. В багаже пассажира из Стамбула должностные лица таможенного поста аэропорта Кольцово в Екатеринбурге обнаружили 408 банок крема. Об этом сообщает пресс-служба Кольцовской таможни.
«Гражданин Египта в своем чемодане перевозил вместо личных вещей 33,5 кг «чудодейственных» кремов известной марки с надписями на английском и арабском языках. В ходе таможенного контроля пассажир привлек внимание стражей экономической безопасности. Несмотря на то, что мужчина проследовал по зеленому коридору, багаж был досмотрен с применением специальных технических средств. Египтянин не стал скрывать, что товар везет не для личных целей, а для продажи. В данный момент кремы для лица изъяты, а незадачливый коммерсант получил административный штраф», — говорится в сообщении.
Напомним, что с начала года это уже второй случай незаконного перемещения на таможенную территорию таможенного союза средств по уходу за кожей, которые обязательно должны иметь разрешительные документы. Аналогичный случай с гражданином КНР произошел 9 января 2017 года.
«Гражданин Египта в своем чемодане перевозил вместо личных вещей 33,5 кг «чудодейственных» кремов известной марки с надписями на английском и арабском языках. В ходе таможенного контроля пассажир привлек внимание стражей экономической безопасности. Несмотря на то, что мужчина проследовал по зеленому коридору, багаж был досмотрен с применением специальных технических средств. Египтянин не стал скрывать, что товар везет не для личных целей, а для продажи. В данный момент кремы для лица изъяты, а незадачливый коммерсант получил административный штраф», — говорится в сообщении.
Напомним, что с начала года это уже второй случай незаконного перемещения на таможенную территорию таможенного союза средств по уходу за кожей, которые обязательно должны иметь разрешительные документы. Аналогичный случай с гражданином КНР произошел 9 января 2017 года.
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