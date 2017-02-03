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ФАС оштрафовала МТС за недостоверную рекламу спутникового телевидения

3 февраль 2017 (12:24)

УрБК, Москва, 03.02.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России привлекла компанию МТС к административной ответственности за рекламу с недостоверной информацией о стоимости комплекта оборудования для получения услуг «Спутникового ТВ МТС».

Как сообщает пресс-служба ведомства, такая реклама вводила потребителей в заблуждение и нарушала пункт 4 части 3 статьи 5 закона о рекламе.

Как установили сотрудники антимонопольного органа, комплект оборудования для просмотра «Спутникового ТВ МТС» предоставлялся за плату, что противоречило условиям акции, сообщаемым в рекламе.

Согласно статье 14.3 КоАП РФ, компании надлежит выплатить штраф в размере 100 тыс. руб.

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