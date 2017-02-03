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ХК «Спутник» досрочно обеспечил себе место в плей-офф ВХЛ

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2017. Хоккейный клуб «Спутник», генеральным спонсором которого является ПАО «НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ), досрочно обеспечил себе место в плей-офф чемпионата Высшей хоккейной лиги. Решающей для тагильчан стала победа в матче с «Барсом» в Казани — 3:1.



Как сообщает пресс-служба корпорации, встреча с казанской командой 2 февраля стала третьей в серии выездных игр «Спутника» и шестой победной подряд. Всего из 46 прошедших игр регулярного чемпионата тагильчане выиграли 29. Также по ходу сезона у «бобров» была победная серия из девяти матчей. На данный момент команда на четвертой строке турнирной таблицы.



В Казани счет открыл Евгений Гасников («Спутник»). В третьей двадцатиминутке казанцы сравняли счет, заставив болельщиков «бобров» понервничать. Но Денис Перевозчиков, который защищал ворота тагильчан, сыграл надежно, а тагильские хоккеисты забросили еще две шайбы и довели встречу до победы.



Теперь при любом исходе оставшихся трех матчей в «регулярке» тагильская команда примет участие в борьбе за главный трофей чемпионата Высшей хоккейной лиги — Братину. В корпорации УВЗ надеются, что «бобры» не сбавят обороты и продолжат радовать своих болельщиков. Максимальный успех «Спутника» — шестое место в чемпионате ВХЛ 2012-2013 годов.



4 февраля «Спутник» сыграет на выезде с «Нефтяником» (Альметьевск); домашняя игра с «Дизелем» (Пенза) состоится 15 февраля; затем хоккеисты отправятся в Пермь, чтобы встретиться на льду с «Молотом-Прикамье» 19 февраля.

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