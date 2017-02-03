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Суды оставили в силе решение оштрафовать МУП «Городская УК» в Богдановиче на 100 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2017. Суды первой и апелляционной инстанций оставили в силе постановление свердловского УФАС России в отношении МУП «Городская УК» в Богдановиче. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Антимонопольный орган установил факт нарушения администрацией Богдановича и МУП «Городская УК» пункта 4 статьи 16 федерального закона «О защите конкуренции», выразившегося в осуществлении согласованных действий, направленных на устранение с рынка по управлению многоквартирными домами хозяйствующего субъекта.



24 августа 2016 года за указанное нарушение свердловское УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа в размере 100 тыс. руб.



Не согласившись с постановлением антимонопольного органа, предприятие обратилось в Арбитражный суд Свердловской области. Изучив материалы дела, суд отказал в удовлетворении требования МУП «Городская управляющая компания», поддержав позицию УФАС.



Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

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