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В Свердловской области в 2016 году почти 70% игрушек продавались с нарушениями

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2017. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в течение 2016 года проинспектировало 8 тыс. 167 единиц детских игр и игрушек. Выявлены нарушения при реализации 5 тыс. 689 единиц товара (69,7%), преимущественно китайского производства, на общую сумму 1 млн 732 тыс. руб.



Как сообщает пресс-служба ведомства, за прошлый год в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в ходе плановых и внеплановых проверок исследовано 93 образца детских игрушек, в том числе 74,2% составили импортные игрушки (69). Выявлено 7 образцов (7,5%), не соответствующих требованиям нормативов.



Так, набор для лепки «Креатто» «Фрукты» (производитель Жежиянг Куяуи Стэшенери Ко Лтд, № 16 Гантанг Вэст Роуд, Хуанглиншан Индастриал эриа, Йитинг Таун, Иву, Жежияанг, Китай; импортер — ООО «Росмэн», Москва) и пластилин для малышей «Тесто для лепки + 6 формочек» (производитель Донгуан Глобал Импорт энд Экспорт Ко ЛТД, 4Ф Хуакай Билдинг Шеньже Роад, Донгуан, Китай; заказчик и импортер — ООО «КИД СТАР», Екатеринбург) не соответствуют требованиям безопасности игрушек по микробиологическим показателям (превышены нормы общего числа микроорганизмов) и по химическим показателям (превышены нормы формальдегида).



В адрес нарушителей выданы предписания о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, о приостановке реализации продукции. Направлена информация в орган по сертификации о необходимости приостановления или прекращения действия сертификата.

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