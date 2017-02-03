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В Екатеринбурге прошли обыски в офисе организации по проведению платных тренингов и семинаров

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2017. Сотрудники полиции и ФСБ провели обыски в региональной некоммерческой организации, расположенной на ул. Белинского в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



«Визит силовиков в это учреждение проходил в рамках ранее возбужденного Главным следственным управлением областного полицейского главка уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса РФ «Незаконное предпринимательство». Органами внутренних дел установлено, что фактически основной деятельностью данной организации является извлечение прибыли путем проведения платных тренингов и семинаров. При этом лицензия на осуществление образовательной деятельности у организации отсутствует», — рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



По его предварительным данным, сумма дохода, полученного представителями этой организации, составила несколько десятков миллионов рублей. Об итогах обысков говорить пока преждевременно, работа еще не завершена. Расследование продолжается.



По одной из версий, оперативно-следственные действия прошли в НП «Уральский Центр распространения Дианетики и Сайентологии» на ул. Белинского, 86.

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