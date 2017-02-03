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Финансовый блок РМК стал участником Российского облигационного конгресса

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2017. Финансовый блок Русской медной компании принял участие в XIV Российском облигационном конгрессе, который состоялся в декабре 2016 года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба РМК.



Мероприятие, подводившее итоги 2016 финансового года, собрало на одной площадке всех ключевых эмитентов и инвесторов страны. В рамках конференции обсуждались основные события на российском рынке облигаций за истекший год, изменения законодательства и иные нововведения на рынке, а также перспективы развития рынка на следующие периоды.



«Большое количество участников конгресса — представителей банков-инвесторов, эмитентов, Центрального банка, Минэкономразвития, регионов Российской Федерации, крупных юридических и инвестиционных компаний — в очередной раз подчеркнуло значимость и актуальность мероприятия», — отмечают в пресс-службе.



Участие в мероприятия приняли и представители финансового блока Группы «Русская медная компания» — начальник отдела привлечения заемных средств Максим Блинков и начальник отдела стратегического планирования и корпоративной отчетности Антон Полищук. Сотрудники компании высоко оценили уровень организации конгресса, актуальность обсуждаемых вопросов и компетентность экспертов-спикеров.

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