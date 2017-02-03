Новости дня
В Алапаевске мошенники обманули пользователей социальной сети на 100 тыс. рублей
3 февраль 2017 (09:06)
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2017. Полицейские Алапаевска устанавливают потерпевших от интернет-мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
Полицейские Алапаевска совместно с сотрудниками подразделения «К» задержали супругов, которые подозреваются в хищении посредством интернета денег у жителей разных регионов России.
В ходе следствия установлено, что молодая пара — местный житель 1995 года рождения, ранее судимый за совершение имущественного преступления, и его жена 1993 года рождения разработали схему, при помощи которой решили легким способом заработать деньги за счет других.
«В одной социальной сети они создали страницу, на которой разместили информацию о предоставлении займа под 15% годовых. Гражданам, которые откликались на данное объявление, злоумышленники высылали анкету для заполнения. После того как анкета уже с заполненными данными поступала обратно, они «одобряли» кредит. Однако чтобы клиент смог получить требуемую сумму займа, он должен был перечислить на указанный злоумышленниками счет «страховой взнос» в размере от 1 тыс. до 10 тыс. руб. После того как жертвы переводили указанную сумму, предприимчивые супруги вносили их в «черный список». Обманутые заемщики оставались ни с чем», — сказано в сообщении.
Первой из потерпевших в полицию обратилась жительница Первоуральска 1993 года рождения, которая таким образом лишилась 2 тыс. 800 руб.
В настоящий момент установлено, что жертвами данной супружеской пары стали порядка 40 человек, проживающих как в Свердловской области, так и в других субъектах Российской Федерации. Общая сумма ущерба, причиненная преступными действиями, составила около 100 тыс. руб.
Злоумышленники полностью признали свою вину в содеянном и написали явки с повинной.
Следственный отдел МО МВД России «Алапаевский» возбудил по данному факту уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Полицейские Алапаевска совместно с сотрудниками подразделения «К» задержали супругов, которые подозреваются в хищении посредством интернета денег у жителей разных регионов России.
В ходе следствия установлено, что молодая пара — местный житель 1995 года рождения, ранее судимый за совершение имущественного преступления, и его жена 1993 года рождения разработали схему, при помощи которой решили легким способом заработать деньги за счет других.
«В одной социальной сети они создали страницу, на которой разместили информацию о предоставлении займа под 15% годовых. Гражданам, которые откликались на данное объявление, злоумышленники высылали анкету для заполнения. После того как анкета уже с заполненными данными поступала обратно, они «одобряли» кредит. Однако чтобы клиент смог получить требуемую сумму займа, он должен был перечислить на указанный злоумышленниками счет «страховой взнос» в размере от 1 тыс. до 10 тыс. руб. После того как жертвы переводили указанную сумму, предприимчивые супруги вносили их в «черный список». Обманутые заемщики оставались ни с чем», — сказано в сообщении.
Первой из потерпевших в полицию обратилась жительница Первоуральска 1993 года рождения, которая таким образом лишилась 2 тыс. 800 руб.
В настоящий момент установлено, что жертвами данной супружеской пары стали порядка 40 человек, проживающих как в Свердловской области, так и в других субъектах Российской Федерации. Общая сумма ущерба, причиненная преступными действиями, составила около 100 тыс. руб.
Злоумышленники полностью признали свою вину в содеянном и написали явки с повинной.
Следственный отдел МО МВД России «Алапаевский» возбудил по данному факту уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Троих жителей Нижнего Тагила будут судить за мошенничество с купюрами «Банка приколов»
- Свердловские полицейские задержали гражданина Молдовы, находящегося в розыске за мошенничество
- Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело по факту мошенничества в социальной сети
- В Екатеринбурге задержали грабителя пункта микрозаймов «Деньги сразу»
- Полицейские в Екатеринбурге задержали подозреваемых в грабеже более 3 млн рублей
Loading...