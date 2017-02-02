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Екатеринбуржцу за посылкой из магазина Amazon предложили приехать во Внуково
2 февраль 2017 (18:30)
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. Житель Екатеринбурга Кондратий Ермолин столкнулся с проблемой в работе таможенной службы. Чтобы забрать посылку, заказанную в интернет-магазине Amazon, ему предложили приехать на московский таможенный пост. Об этом екатеринбуржец сообщил на своей странице в соцсетях.
По словам К. Ермолина, он заказал на интернет-ресурсе фотообъектив за 200 долл. США. Сверх 20 долларов, которые стоила его доставка, гражданин заплатил еще 10 за экспресс-доставку. Вскоре товар отправился со склада, через сутки он был уже в Кёльне. Утром следующего дня — в Москве.
«Потом мне пришло письмо, что посылка задерживается на таможне, и нужно связаться с UPS. После этого мне позвонили и сказали, что товар задержан таможней во Внуково. Зная, что я нахожусь в Екатеринбурге, спросили, приеду ли я во Внуково. Я, естественно, отказался», — пояснил екатеринбуржец.
Представители перевозчика UPS сообщили К. Ермолину, что отправят товар назад поставщику. Вопрос возврата денег за товар и доставку предложили решать с магазином.
«При этом UPS Moscow поставил отметку «получатель отменил заказ и отказался от доставки», — отмечает К. Ермолин.
«Связался с ними через друга в Москве (звонок из Екатеринбурга не берут, 3 раза на трубке висел, скайп сразу сбрасывает, из МСК сразу взяли) — говорят нужно только получателя с паспортом!», — добавляет он.
После бурного обсуждения в соцсетях, и заявления в службу качества магазина, на заказчика вышли представители Амазон и UPS, и пообещали скорую доставку или повторную отправку товара в случае недоставки.
По словам К. Ермолина, он заказал на интернет-ресурсе фотообъектив за 200 долл. США. Сверх 20 долларов, которые стоила его доставка, гражданин заплатил еще 10 за экспресс-доставку. Вскоре товар отправился со склада, через сутки он был уже в Кёльне. Утром следующего дня — в Москве.
«Потом мне пришло письмо, что посылка задерживается на таможне, и нужно связаться с UPS. После этого мне позвонили и сказали, что товар задержан таможней во Внуково. Зная, что я нахожусь в Екатеринбурге, спросили, приеду ли я во Внуково. Я, естественно, отказался», — пояснил екатеринбуржец.
Представители перевозчика UPS сообщили К. Ермолину, что отправят товар назад поставщику. Вопрос возврата денег за товар и доставку предложили решать с магазином.
«При этом UPS Moscow поставил отметку «получатель отменил заказ и отказался от доставки», — отмечает К. Ермолин.
«Связался с ними через друга в Москве (звонок из Екатеринбурга не берут, 3 раза на трубке висел, скайп сразу сбрасывает, из МСК сразу взяли) — говорят нужно только получателя с паспортом!», — добавляет он.
После бурного обсуждения в соцсетях, и заявления в службу качества магазина, на заказчика вышли представители Амазон и UPS, и пообещали скорую доставку или повторную отправку товара в случае недоставки.
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