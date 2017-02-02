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Ромир: 40% россиян планируют в 2017 году поменять автомобиль

УрБК, Москва, 02.02.2017. Четверо из десяти российских автолюбителей планируют в 2017 году обновить свой автомобиль. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир».



Стоит отметить, что два года назад подобные заявления делали лишь 35% респондентов. Однако по сравнению с планами двухлетней давности несколько сократилась доля тех, кто рассчитывает купить новый автомобиль — с 61% до 54%.



Между тем при условии ухудшения экономической ситуации 28% респондентов ответили, что откажутся или отложат покупку авто. Еще 28% заявили, что рассмотрят вариант более бюджетного автомобиля. 16% участников опроса признались, что вместо нового авто предпочтут купить машину с пробегом. О неизменности планов по обновлению автомобиля, несмотря ни на какие экономические трудности, заявили 19% опрошенных.



«Ромир» также задал респондентам вопрос о количестве автомобилей в их семьях. О наличии одного автомобиля заявили 67% опрошенных, двух — 26% респондентов и трех и более — 5% участников опроса. В 2014 году, соответственно, о владении одним автомобилем заявляли 69% респондентов, двух — 25% и трех и более — также 5%.

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