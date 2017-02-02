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Жителя Арамили будут судить за мошенничество с иномарками на сумму более 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. Направлено в суд уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Арамили Вячеслава Кирсанова, который обвиняется по частям 2, 3, 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размере».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, В. Кирсанов с июля 2002 года по декабрь 2008 года, то есть более шесть лет, будучи наемным игроком различных городских и региональных баскетбольных команд, вводил в заблуждение потерпевших. Он сообщал, что занимается поставкой иномарок из стран Евросоюза в Российскую Федерацию. Потенциальные клиенты обращались к В. Кирсанову с заявками на поставку машин иностранного производства, передавали задаток и в результате машин не получали.



Следствие установило, что за шесть лет В. Кирсанов обманул не менее 15 граждан, причинив им ущерб на сумму более 10 млн руб., 18 тыс. долл. США и свыше 35 тыс. евро.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Екатеринбурга.

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