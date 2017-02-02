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Отстранен от должности начальник Уральского регионального центра МЧС России

УрБК, Москва, 02.02.2017. Президент РФ подписал указ об отстранении от должности начальника Уральского регионального центра министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Гришина. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.



Напомним, ранее появилась информация о ликвидации Уральского регионального центра МЧС. Решение было принято для оптимизации расходов на содержание и изменение схемы управления силами и средствами в ведомстве.



Стоит отметить, что согласно указу президента, от должности было освобождено в общей сложности 16 генералов МЧС, Министерства внутренних дел (МВД) и Следственного комитета России (СКР).

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