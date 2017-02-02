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Отстранен от должности начальник Уральского регионального центра МЧС России

2 февраль 2017 (17:41)

УрБК, Москва, 02.02.2017. Президент РФ подписал указ об отстранении от должности начальника Уральского регионального центра министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Гришина. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Напомним, ранее появилась информация о ликвидации Уральского регионального центра МЧС. Решение было принято для оптимизации расходов на содержание и изменение схемы управления силами и средствами в ведомстве.

Стоит отметить, что согласно указу президента, от должности было освобождено в общей сложности 16 генералов МЧС, Министерства внутренних дел (МВД) и Следственного комитета России (СКР).

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