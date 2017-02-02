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Компании будут штрафовать за препятствие в проведении проверок ФАС
2 февраль 2017 (16:32)
УрБК, Москва, 02.02.2017. Компании, препятствующие проверкам Федеральной антимонопольной службы, могут быть оштрафованы примерно на 1% оборота. Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на заявление замглавы ведомства Андрея Цариковского.
«Примерно 1% от выручки на рынке, где совершено правонарушение. Мы полагаем, что наказание должно быть от 3 до 5 раз меньше штрафа, который бы им грозил при участии в картеле», — сказал он.
О планах инициировать разработку соответствующего законопроекта глава ФАС Игорь Артемьев сообщил в январе.
«Мы решили предложить правительству, и будем этого добиваться, принять новую законодательную норму — противодействие проверке ФАС автоматически означает сразу наложение оборотного штрафа безо всякого расследования», — говорил он.
К этой идее ФАС подтолкнула ситуация с проверкой компании Lenovo.
«Lenovo нас не пустила на проверку. Спасибо им, потому что это стало двигать нашу мысль. Передайте мою признательность компании и лично тому менеджеру, который принимал решение нас не пустить», — сказал И. Артемьев.
«Примерно 1% от выручки на рынке, где совершено правонарушение. Мы полагаем, что наказание должно быть от 3 до 5 раз меньше штрафа, который бы им грозил при участии в картеле», — сказал он.
О планах инициировать разработку соответствующего законопроекта глава ФАС Игорь Артемьев сообщил в январе.
«Мы решили предложить правительству, и будем этого добиваться, принять новую законодательную норму — противодействие проверке ФАС автоматически означает сразу наложение оборотного штрафа безо всякого расследования», — говорил он.
К этой идее ФАС подтолкнула ситуация с проверкой компании Lenovo.
«Lenovo нас не пустила на проверку. Спасибо им, потому что это стало двигать нашу мысль. Передайте мою признательность компании и лично тому менеджеру, который принимал решение нас не пустить», — сказал И. Артемьев.
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