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СКБ-банк вошел в топ-5 крупнейших региональных банков по объему привлеченных вкладов
2 февраль 2017 (17:19)
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. СКБ-банк вошел в топ-5 крупнейших региональных банков по объему привлеченных вкладов, согласно данным ИД «Коммерсантъ». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
В общероссийском рэнкинге банк занимает 30-ю позицию, что подтверждает как высокий уровень клиентского сервиса, так и выгодные условия депозитов.
Портфель вкладов граждан в СКБ-банке на сегодняшний день достиг показателя в 74,9 млрд руб., что превышает показатель, опубликованный «Коммерсантом» на 1 октября 2016 года на 5 млрд руб.
В общероссийском рэнкинге банк занимает 30-ю позицию, что подтверждает как высокий уровень клиентского сервиса, так и выгодные условия депозитов.
Портфель вкладов граждан в СКБ-банке на сегодняшний день достиг показателя в 74,9 млрд руб., что превышает показатель, опубликованный «Коммерсантом» на 1 октября 2016 года на 5 млрд руб.
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