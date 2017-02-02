Новости дня

СКБ-банк вошел в топ-5 крупнейших региональных банков по объему привлеченных вкладов

2 февраль 2017 (17:19)

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. СКБ-банк вошел в топ-5 крупнейших региональных банков по объему привлеченных вкладов, согласно данным ИД «Коммерсантъ». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

В общероссийском рэнкинге банк занимает 30-ю позицию, что подтверждает как высокий уровень клиентского сервиса, так и выгодные условия депозитов.

Портфель вкладов граждан в СКБ-банке на сегодняшний день достиг показателя в 74,9 млрд руб., что превышает показатель, опубликованный «Коммерсантом» на 1 октября 2016 года на 5 млрд руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...