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В 2016 году в Свердловской области рост количества банкротных исков приблизился к 40%
2 февраль 2017 (17:05)
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. В 2016 году рост количества исков о признании граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций банкротами составил 38,3%. Об этом на пресс-конференции рассказала председатель Арбитражного суда Свердловской области Светлана Цветкова.
«Тенденция продолжает нарастать. Если в 2015 году было 1 тыс. 606 заявлений о несостоятельности, то в 2016-м их уже поступило существенно больше — 2 тыс. 221. Основным фактором роста стала появившаяся с 1 октября 2015 года возможность личного банкротства. Граждане набрали кредитов, и многим пришлось в 2016 году воспользоваться ею, чтобы освободиться от долгов», — пояснила она
При этом, согласно статистике суда, по заявлениям об установлении требований кредиторов увеличение еще более существенное — на 72% к 2015 году, по оспариванию сделок должника — на 41,7%. Также возросло число жалоб кредиторов на действия конкурсных управляющих и количество требований привлечения к ответственности должностных лиц — учредителей банкротящихся компаний.
По словам С. Цветковой, в 60% случаев с заявлениями о банкротстве обращаются кредиторы, в 35% — должники, остальную часть составляют уполномоченные органы.
«Тенденция продолжает нарастать. Если в 2015 году было 1 тыс. 606 заявлений о несостоятельности, то в 2016-м их уже поступило существенно больше — 2 тыс. 221. Основным фактором роста стала появившаяся с 1 октября 2015 года возможность личного банкротства. Граждане набрали кредитов, и многим пришлось в 2016 году воспользоваться ею, чтобы освободиться от долгов», — пояснила она
При этом, согласно статистике суда, по заявлениям об установлении требований кредиторов увеличение еще более существенное — на 72% к 2015 году, по оспариванию сделок должника — на 41,7%. Также возросло число жалоб кредиторов на действия конкурсных управляющих и количество требований привлечения к ответственности должностных лиц — учредителей банкротящихся компаний.
По словам С. Цветковой, в 60% случаев с заявлениями о банкротстве обращаются кредиторы, в 35% — должники, остальную часть составляют уполномоченные органы.
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