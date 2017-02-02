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Певица Бейонсе ожидает двойню

Американская певица Бейонсе ожидает двойню. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram, сопроводив пост фотографией.



«Мы хотим поделиться нашим счастьем и любовью. Нас благословили дважды. Мы невероятно благодарны за то, что в нашей семье станет на два человека больше. Мы благодарим вас за ваши добрые пожелания», — написала 35-летняя исполнительница.



Бейонсе и Jay-Z поженились в Нью-Йорке в апреле 2008 года. 8 января 2012-го у них родилась девочка, которую назвали Айви Блю Картер.

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