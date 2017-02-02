Дайджест

В Китае обрушилось несколько домов

2 февраль 2017 (17:01)

В китайском Вэньчжоу обрушились три дома. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Инцидент произошел в 8.00 по местному времени (3.00 мск). Как сообщается, обрушились три жилых пятиэтажных дома. Точное число людей, которые остаются под завалами, неизвестно.

В настоящий момент ведутся спасательные работы.

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