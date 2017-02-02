Дайджест
В Китае обрушилось несколько домов
2 февраль 2017 (17:01)
В китайском Вэньчжоу обрушились три дома. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
Инцидент произошел в 8.00 по местному времени (3.00 мск). Как сообщается, обрушились три жилых пятиэтажных дома. Точное число людей, которые остаются под завалами, неизвестно.
В настоящий момент ведутся спасательные работы.
Инцидент произошел в 8.00 по местному времени (3.00 мск). Как сообщается, обрушились три жилых пятиэтажных дома. Точное число людей, которые остаются под завалами, неизвестно.
В настоящий момент ведутся спасательные работы.
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