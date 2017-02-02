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HeadHunter: Большая часть сотрудников компаний Екатеринбурга задерживаются на работе

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. Большинству (79%) сотрудников компаний Екатеринбурга приходится хотя бы один раз в неделю задерживаться на работе. Об этом сообщает служба исследований HeadHunter.



По данным портала, 19% респондентов задерживаются на работе каждый день, 45% — несколько раз в неделю, 15% — не более одного раза в неделю. Никогда не задерживаются на работе лишь 6% респондентов.



Ежедневные задержки на работе чаще всего случаются у работников банковской сферы (26%), государственных служащих (24%) и работников сферы «добыча сырья» (23%). Несколько раз в неделю остаются на работе допоздна, во-первых, работники спортивных организаций (53%), персонал сферы «гостеприимства» — туризм, гостиницы, рестораны — 52%, а также специалисты по безопасности (51%).



Тройку счастливцев, которым никогда не приходится задерживаться на работе, возглавляют HR-менеджеры (11%), затем идут рабочие сферы «Производство» (9%), на третьем месте — молодые специалисты из профотрасли «Начало карьеры» (8%).



Чаще всего респондентам приходится задерживаться на 1-2 часа после окончания рабочего дня (63%), при этом 8% задерживаются более чем на 3 часа. Менее чем на час, приходится оставаться 27% опрошенных.



Основными причинами задержек (которые выбрали по 46% респондентов) оказались ситуации, когда срочно нужно выполнить какую-то работу или когда того требует начальство. 16% респондентов ответили, что они задерживаются поработать в пустом офисе, поскольку им лучше думается в тишине. Среди причин также можно отметить работу «до последнего клиента» и просто «любимую работу», когда сотрудники просто «не могут остановиться».

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