Свердловский арбитраж загрузили банкротствами

По итогам работы в 2016 году статистика Арбитражного суда Свердловской области фиксирует значительное увеличение числа исков о признании должников банкротами. В основном рост связан с потоком заявлений о несостоятельности физлиц. Что касается индивидуальных предпринимателей и компаний, число исков в их отношении осталось на прежнем уровне, но акцент сместился в сторону организаций, занимающихся строительством жилья с привлечением средств граждан.Статистика Арбитражного суда показывает, что в последние два года наблюдается существенный рост количества банкротных исков. Так, в 2015 году их число увеличилось на 35%, в 2016-м — уже на 38,3%.«Тенденция продолжает нарастать. Если в 2015 году было 1 тыс. 606 заявлений о несостоятельности, то в 2016-м их уже поступило существенно больше — 2 тыс. 221. Основным фактором роста стала появившаяся с 1 октября 2015 года возможность личного банкротства. Граждане набрали кредитов, и многим пришлось в 2016 году воспользоваться возможностью освободиться от долгов», — пояснила на пресс-конференции председатель Арбитражного суда Свердловской области Светлана Цветкова.При этом, согласно статистике суда, по заявлениям об установлении требований кредиторов увеличение еще больше — на 72% к 2015 году, по оспариванию сделок должника — на 41,7%. Также возросло число жалоб кредиторов на действия конкурсных управляющих и количество требований привлечения к ответственности должностных лиц — учредителей банкротящихся компаний.Как сообщил заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Дмитрий Крашенинников, из общего числа исков о банкротстве 852 (38%) приходятся на физлица. Большую их часть подали кредиторы, на втором месте по объему заявлений находятся банки, на третьем — сами должники.«Основная трудность при подаче иска состоит в том, что гражданин должен найти саморегулируемую организацию, которая предоставит ему арбитражного управляющего. Обычно у физлиц, нуждающихся в проведении процедуры банкротства, нет денег на то, чтобы финансировать их работу. А еще необходимо платить за справки, публикации и прочие документы, поэтому далеко не все могут себе это позволить», — пояснил эксперт.Согласно статистике суда, в 90% случаев иски о банкротстве физлиц были признаны обоснованными, 828 из них приняты к производству. По 235 заявлениям в течение 2016 года введена процедура наблюдения, по 615 — процедура реализации имущества должника. На сегодняшний день 173 производства завершены.Что касается банкротств организаций, по словам экспертов, их число и структура не претерпели в 2016 году существенных изменений. В отношении юрлиц было подано более 1 тыс. 300 исков, в 407 случаях введена процедура наблюдения, в четырех — финансового оздоровления, в шести — внешнего управления. Конкурсное производство открыто в отношении 481 должника.«Если судить по числу дел, их не так много. Но внутри каждого могут быть сотни и даже тысячи заявлений об установлении требований кредиторов. В основном такие дела касаются застройщиков. Примерами могут служить ООО «Уктусстрой», ООО «Аркобизнес» и другие крупные компании, осуществлявшие строительство жилья с привлечением средств граждан», — пояснил Дмитрий Крашенинников.Следует отметить, что помимо банкротств, в 2016 году в свердловском арбитраже на 55% выросло число дел о создании, реорганизации и ликвидации предприятий. Эксперты отмечают, что инициатором исков в основном выступает Банк России, требующий прекращения деятельности незаконных ломбардов.Кроме того, на 19% чаще в суд стали обращаться энергоснабжающие организации.«Экономический кризис и рост тарифов на услуги ЖКХ порождают неплатежи граждан управляющим компаниям, а те, в свою очередь, не рассчитываются с энергоснабжающими компаниями. Поэтому если раньше последние подавали иски раз в год или хотя бы в квартал, теперь обращаются в суд ежемесячно», — пояснил заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Александр Крюков.По его словам, возросло на 20% и количество заявлений, касающихся защиты интеллектуальной собственности. Их подают, как и в прошлые годы, в основном правообладатели образов героев популярных мультфильмов, причем число таких компаний растет.Все эти факторы, по словам Светланы Цветковой, приводят к существенному увеличению нагрузки на судейский состав свердловского арбитража.«С ростом числа исков о банкротстве и прочих заявлений увеличилась и нагрузка на судей. Сегодня они рассматривают в среднем 108 дел в месяц при нормативе не более 17 дел. Это очень большой объем, он требует от судей максимального напряжения, чтобы качество работы оставалось на должном уровне», — пояснила председатель суда.Что касается перспектив на 2017 год, по словам экспертов, ожидать снижения числа судебных исков пока не приходится: в лучшем случае можно рассчитывать на стабилизацию. Так, уже в январе показатели прошлого периода были превышены на 13%. Впрочем, год только начался, и ситуация может не раз измениться.