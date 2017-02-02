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В свердловский арбитраж в 2016 году поступило более 850 исков о банкротстве физлиц

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. В Арбитражный суд Свердловской области в 2016 году поступило 852 иска о банкротстве физлиц, что составляет 38% от всех заявлений о несостоятельности. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель председателя суда Дмитрий Крашенинников.



По его словам, большую часть исков подали кредиторы, на втором месте по объему заявлений находятся банки, на третьем — сами должники.



«Основная трудность при подаче иска состоит в том, что гражданин должен найти саморегулируемую организацию, которая предоставит ему арбитражного управляющего. Обычно у физлиц, нуждающихся в проведении процедуры банкротства, нет денег на то, чтобы финансировать их работу. А еще необходимо платить за справки, публикации и прочие документы, поэтому далеко не все могут себе это позволить», — пояснил эксперт.



При этом Д. Крашенинников отметил, что в 90% случаев иски о банкротстве физлиц были признаны обоснованными, 828 из них приняты к производству. По 235 заявлениям в течение 2016 года введена процедура наблюдения, по 615 — процедура реализации имущества должника. На сегодняшний день 173 производства завершены.

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