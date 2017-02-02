УЭХК нарастил прибыль на 11%

На Уральском электрохимическом комбинате (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Новоуральске) подвели итоги деятельности за 2016 год. Как сообщили в УЭХК, все запланированные ранее основные показатели, включая договорные обязательства по поставке продукции и услуг, были выполнены в полном объеме.За 2016 год УЭХК отгрузил продукции и услуг на сумму 22,9 млрд руб. Это выше уровня 2015 года на 7,4%. Чистая прибыль комбината составила 6,4 млрд руб. Прирост к уровню предыдущего года — 11,1%. Производительность труда по итогам 2016 года составила 10,5 млн руб. на одного человека, что превышает уровень 2015 года на 11,1%.Также сегодня стало известно, что Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору «Ростехнадзор» после проведения комплекса мероприятий, предусмотренных действующим законодательством РФ — экспертизы комплекта заявочных документов и инспекционной проверки — выдала УЭХК лицензию сроком на 3 года на право эксплуатации ядерной установки. Срок действия прежней лицензии, полученной в 2011 году, истек.«В подготовительной работе по лицензированию предприятия на протяжении года участвовали специалисты структурных подразделений УЭХК, обеспечивающие ядерную, радиационную, промышленную и экологическую безопасность, учёт и контроль ЯМ, РВ, РАО и их физическую защиту. Среди важных моментов, позволивших предприятию получить лицензию Ростехнадзора, следует отметить получение предприятием от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования положительного заключения государственной экологической экспертизы материалов обоснования лицензии», — сообщили на предприятии.Кроме того, на УЭХК продолжается реализация программы модернизации основного и вспомогательного оборудования. В конце 2016 года на предприятии ввели в промышленную эксплуатацию дополнительный коллектор отбора ОР-3.В сентябре 2013 года приемочная комиссия Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» рекомендовала провести опытно-промышленную эксплуатацию (ОПЭ) коллектора с целью отработки технологии режимов заполнения емкостей товарным гексафторидом урана (ГФУ) в условиях промышленной эксплуатации.В процессе опытно-промышленной эксплуатации с октября 2013 года было проведено около 50 циклов заполнения технологических емкостей. Отработанная технология позволила улучшить равномерность заполнения емкостей в сравнении с рассольной технологией охлаждения, а также снизить время протекания процесса по подготовке емкостей с товарной продукцией за счет исключения операций по дозаполнению или отгонке излишков ГФУ из заполненных емкостей.«По данным технико-экономической оценки целесообразности внедрения коллектора отбора ОР-3, эксплуатационные затраты данного оборудования на базе аппаратов РИФ-20 примерно на 5 млн руб. в год меньше, чем у коллектора отбора на базе рассольной системы (штатные установки). Сокращения времени процесса достигается в основном за счёт увеличения скорости заполнения емкостей (почти в два раза) и составляет 40%», — рассказали в пресс-службе.Следует отметить, что при отработке режимов эксплуатации оборудования коллектора ОР-3 специалистами цеха и других подразделений АО «УЭХК» до его ввода в эксплуатацию было подано более 150 предложений по улучшению в рамках производственной системы Росатома.Отметим, что в 2016 году затраты на реализацию комплексной программы модернизации Уральского электрохимического комбината были запланированы в объеме около 8 млрд руб. Всего до 2020 года комбинат должен направить на эти цели порядка 34 млрд руб. Реализация программы позволит оптимизировать расходы и повысить эффективность работы предприятия.