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«Омсктрансмаш» принял на ремонтную практику 43 курсанта

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. Омский завод транспортного машиностроения (входит в состав НПК «Уралвагонзавод») принял на ремонтную практику 43 курсанта Омского автобронетанкового инженерного института (ОАБИИ). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



«На закрепление знаний, полученных в ходе теоретических занятий в вузе, студентам заключительного курса специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» отведено три недели. В первый день пребывания на заводе курсанты прослушали вводный инструктаж, непродолжительную лекцию об истории предприятия в заводском музее, посетили основные производственные цеха. Далее студенты были разделены на группы и отправились к местам прохождения практики», — говорится в сообщении.



«Трудностей в работе для нас нет — мы отлично знакомы с узлами и агрегатами основных боевых танков. Такая практика помогает развивать мышечную память, осваивать инструменты, технологические процессы, связанные со сборкой бронетехники, а также формировать полное представление о том, с чем уже очень скоро придется работать, какие задачи решать», — заявил курсант Омского автобронетанкового инженерного института, сержант Иван Сивкевич.



Сегодня на предприятии курсанты ОАБИИ принимают непосредственное участие в разборе, дефектовке, ремонте и сборке узлов и агрегатов бронетехники. Такие занятия помогают им быстрее усвоить технологию ремонта Т-72 и других машин на базе основного боевого танка российской армии. Работу курсантов уже отметили на производстве: руководители направлений благодарны за помощь, которую оказывают студенты, и обещают им высокие оценки по итогам прохождения практики.

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