Новости дня
Банк24.ру требует с бывшего руководителя 61 млн рублей
2 февраль 2017 (15:35)
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. Банк24.ру может быть включен в список кредиторов бывшего руководителя кредитной организации Сергея Лапшина. Об этом говорится в сообщении Арбитражного суда Свердловской области.
Согласно материалам дела, банк намерен взыскать с должника 61,1 млн руб. В эту сумму, согласно заявлению, входят три долга по кредитам и займу, в котором он выступил поручителем.
В качестве истца в деле о банкротстве С. Лашина выступило сразу несколько организаций: ООО «Рост металлургии», ООО «Центр развития ресторанной культуры», Райффайзенбанк, Уральский межрегиональный банк и Банк24.ру.
Рассмотрение дела о банкротстве С. Лапшина назначено на 5 апреля 2017 года.
Напомним, ЦБ отозвал лицензию у Банка24.ру 16 сентября 2014 года. В официальном сообщении регулятора говорится, что на протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными и безналичными денежными средствами в крупных объемах. Основная часть команды Банка24.ру, специализировавшегося на дистанционном расчетном обслуживании предпринимателей, перешла в «Ханты-Мансийский Банк Открытие» и ведет там проект «Точка».
Согласно материалам дела, банк намерен взыскать с должника 61,1 млн руб. В эту сумму, согласно заявлению, входят три долга по кредитам и займу, в котором он выступил поручителем.
В качестве истца в деле о банкротстве С. Лашина выступило сразу несколько организаций: ООО «Рост металлургии», ООО «Центр развития ресторанной культуры», Райффайзенбанк, Уральский межрегиональный банк и Банк24.ру.
Рассмотрение дела о банкротстве С. Лапшина назначено на 5 апреля 2017 года.
Напомним, ЦБ отозвал лицензию у Банка24.ру 16 сентября 2014 года. В официальном сообщении регулятора говорится, что на протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными и безналичными денежными средствами в крупных объемах. Основная часть команды Банка24.ру, специализировавшегося на дистанционном расчетном обслуживании предпринимателей, перешла в «Ханты-Мансийский Банк Открытие» и ведет там проект «Точка».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- АСВ планирует рассчитаться с кредиторами Банка24.ру до 22 апреля 2016 года
- Банк «Открытие» приобрел имущество Банка24.ру
- Банк24.ру остался должен кредиторам порядка 300 млн рублей
- Первые торги по продаже имущества Банка24.ру признаны несостоявшимися
- Кредиторы Банка24.ру не получили более 1 млрд рублей
Loading...