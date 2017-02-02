Новости дня

Банк24.ру требует с бывшего руководителя 61 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. Банк24.ру может быть включен в список кредиторов бывшего руководителя кредитной организации Сергея Лапшина. Об этом говорится в сообщении Арбитражного суда Свердловской области.



Согласно материалам дела, банк намерен взыскать с должника 61,1 млн руб. В эту сумму, согласно заявлению, входят три долга по кредитам и займу, в котором он выступил поручителем.



В качестве истца в деле о банкротстве С. Лашина выступило сразу несколько организаций: ООО «Рост металлургии», ООО «Центр развития ресторанной культуры», Райффайзенбанк, Уральский межрегиональный банк и Банк24.ру.



Рассмотрение дела о банкротстве С. Лапшина назначено на 5 апреля 2017 года.



Напомним, ЦБ отозвал лицензию у Банка24.ру 16 сентября 2014 года. В официальном сообщении регулятора говорится, что на протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными и безналичными денежными средствами в крупных объемах. Основная часть команды Банка24.ру, специализировавшегося на дистанционном расчетном обслуживании предпринимателей, перешла в «Ханты-Мансийский Банк Открытие» и ведет там проект «Точка».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: