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ФАС заявила о готовности к обсуждению мирового соглашения с Apple
2 февраль 2017 (15:08)
УрБК, Москва, 02.02.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готова к переговорам с Apple в рамках дела о возможной координации ценообразования на смартфоны iPhone в сетях российских ритейлеров. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Мы к таким переговорам всегда готовы — либо по сдаче с повинной, либо по мировому соглашению. Это общий подход Федеральной антимонопольной службы. У нас задача не кого-то сажать или разорять, а разоблачить картель и устранить его последствия и наладить свободную конкуренцию на рынке. В случае признания вины и устранения нарушений мы всегда готовы идти официальным путем с подписанием публичных соглашений», — сказал замглавы ФАС Андрей Цариковский.
«Мы к таким переговорам всегда готовы — либо по сдаче с повинной, либо по мировому соглашению. Это общий подход Федеральной антимонопольной службы. У нас задача не кого-то сажать или разорять, а разоблачить картель и устранить его последствия и наладить свободную конкуренцию на рынке. В случае признания вины и устранения нарушений мы всегда готовы идти официальным путем с подписанием публичных соглашений», — сказал замглавы ФАС Андрей Цариковский.
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