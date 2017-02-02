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Прокуратура начала проверку по факту схода вагонов с углем на станции Колюткино в Свердловской области
2 февраль 2017 (14:23)
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту схода вагонов с углем на станции Колюткино в Свердловской области.
Напомним, что в ночь на 2 февраля 2017 года при заходе грузового поезда на станцию Колюткино Свердловской железной дороги со стороны станции Каменск-Уральский с рельс сошли 7 хвостовых вагонов с углем. Пострадавших в результате аварии нет.
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Напомним, что в ночь на 2 февраля 2017 года при заходе грузового поезда на станцию Колюткино Свердловской железной дороги со стороны станции Каменск-Уральский с рельс сошли 7 хвостовых вагонов с углем. Пострадавших в результате аварии нет.
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
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