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Прокуратура начала проверку по факту схода вагонов с углем на станции Колюткино в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту схода вагонов с углем на станции Колюткино в Свердловской области.



Напомним, что в ночь на 2 февраля 2017 года при заходе грузового поезда на станцию Колюткино Свердловской железной дороги со стороны станции Каменск-Уральский с рельс сошли 7 хвостовых вагонов с углем. Пострадавших в результате аварии нет.



«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

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