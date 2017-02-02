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ФАС возбудила новое дело о картеле при госзакупках Lenovo и HP
2 февраль 2017 (14:04)
УрБК, Москва, 02.02.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила новое дело о картеле при госзакупках компьютеров Lenovo и HP, объем возрос до 2,2 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника управления по борьбе с картелями ФАС Андрея Тенишева.
«До того, как мы возбудили новое дело, сумма торгов, охваченных картелем, была 600 млн руб., сейчас — уже 2,2 млрд руб.», — сказал он.
По словам А. Тенишева, новое дело было возбуждено 27 января. В картеле подозреваются участники закупок для Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы.
«До того, как мы возбудили новое дело, сумма торгов, охваченных картелем, была 600 млн руб., сейчас — уже 2,2 млрд руб.», — сказал он.
По словам А. Тенишева, новое дело было возбуждено 27 января. В картеле подозреваются участники закупок для Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы.
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