В малых городах Среднего Урала стремительно дешевеет «вторичка»

По данным исследования аналитического отдела ГК «Новосел», в IV квартале 2016 года большинство городов Свердловской области продемонстрировали отрицательную динамику стоимости вторичного жилья. Наиболее глубокое снижение было зафиксировано в Асбесте (минус 16,8%), Артемовском (минус 12,8%) и Невьянске (минус 12,4%), Каменске-Уральском (минус 5,1%) и Косулино (минус 4,3%). По оценкам экспертов, экономическая ситуация в малых уральских городах заметно хуже, чем в областном центре. Поэтому темпы падения стоимости квартир здесь намного выше.С января 2016 года средняя цена одного квадратного метра в провинциальных городах Среднего Урала снизилась на 4,6% (с 43 тыс. 173 руб. до 41 тыс. 168 руб.). Однако важно понимать, что в эту статистику включены не только отдаленные территории, но и города-спутники Екатеринбурга, в частности, Верхняя Пышма, Березовский, Арамиль и Среднеуральск.«Эти города уже вовлечены в рынок недвижимости уральской столицы. С точки зрения покупки жилья здесь уже нет никаких границ. По сути, это один большой рынок. Часто покупатели рассматривают приобретение жилья, к примеру, в Верхней Пышме или Среднеуральске, как альтернативу одному из районов Екатеринбурга», — заявил начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.Отметим, что за последние 12 месяцев стоимость вторичного жилья в Верхней Пышме снизилась на 6,3% (до 54 тыс. 635 руб. за кв. м.), Среднеуральске — на 7,4% (до 48 тыс. 054 руб.), Арамили — на 4,8% (до 48 тыс. 054 руб.), Березовском — на 3,3% (до 51 тыс. 738 руб.).В отдаленных свердловских муниципалитетах ситуация на вторичном рынке жилья намного хуже, чем в городах-спутниках.«Для небольших рынков являются определяющими локальные факторы. Условно говоря, если в каком-либо городе есть градообразующее предприятие, которое столкнулось с серьезными проблемами, то это очень быстро отражается на возможностях покупателей совершать сделки, а также является причиной снижения цен. Рынок Екатеринбурга является более устойчивым. Здесь нет таких контрастов. Когда какое-то одно предприятие испытывает проблемы, это слабо влияет на общий спрос», — считает Михаил Хорьков.За последний год в квартиры в Асбесте подешевели на 22,2% (до 26 тыс. 150 руб. за кв. м.), в Невьянске — на 15,4% (до 24 тыс. 670 руб.), в Ревде — на 11,1% (до 34 тыс. 711 руб.), в Заречном — на 10% (до 43 тыс. 137 руб.), в Каменске-Уральском — на 9,6% (до 34 тыс. 425 руб. за кв. м.).На общем фоне выделяется Нижний Тагил. Здесь за последние 12 месяцев стоимость вторичного жилья в этом городе выросла на 0,1% (до 38 тыс. 488 руб.). Это может быть связано со стабильной работой двух градообразующих предприятий — «Уралвагонзавода» и ЕВРАЗ НТМК.«В каждом свердловском городе ситуация разная. У некоторых градообразующих предприятий нет серьезных финансовых проблем. В первую очередь это заводы, которые получают валютную выручку или занимаются выполнением гособоронзаказа. Всем остальным предприятиям заметно сложнее. Где-то ситуация лучше, где-то — хуже. Все это напрямую влияет на платежеспособный спрос. Чем хуже положение того или иного градообразующего предприятия, тем глубже падение цен на жилье», — заявил представитель агентства недвижимости «Недвижимость-К» Михаил Чемякин.Как отмечают эксперты, стоимость квартир в малых городах Свердловской области в 2016 году снизилась сильнее, чем в Екатеринбурге. По данным УПН, в уральской столице цены на жилье в прошлом году сократились на 3,7% (до 68 тыс. 086 руб. за кв. м.). За аналогичный период времени в некоторых провинциальных муниципалитетах показатель упал на 15-22%.Ситуация на этом сегменте рынка начнет стабилизироваться только после улучшения экономической ситуации в Свердловской области и возобновления роста реальных доходов жителей малых городов. В ближайшее время этот сценарий кажется маловыполнимым, поэтому с высокой долей вероятности в 2017 году стоимость вторичного жилья в уральской провинции продолжит стремительное падение.