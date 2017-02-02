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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту неуплаты компанией НДФЛ в сумме более 15 млн рублей
2 февраль 2017 (13:27)
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей налогового агента по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области, дело возбуждено по части 2 статьи 199.1 УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере».
Руководство коммерческой организации, расположенной в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, в июле-октябре 2015 года не уплатило в бюджет Российской Федерации в общей сложности более 15 млн руб. НДФЛ.
«Данное преступление было выявлено в ходе проверочных мероприятий, проведенных сотрудниками налоговых органов во взаимодействии с оперативниками полицейского подразделения по экономической безопасности и противодействия коррупции», — говорится в сообщении.
В настоящее время принимаются меры к установлению имущества предприятия с целью последующего возмещения ущерба, причиненного преступлением бюджетной системе РФ.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области, дело возбуждено по части 2 статьи 199.1 УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере».
Руководство коммерческой организации, расположенной в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, в июле-октябре 2015 года не уплатило в бюджет Российской Федерации в общей сложности более 15 млн руб. НДФЛ.
«Данное преступление было выявлено в ходе проверочных мероприятий, проведенных сотрудниками налоговых органов во взаимодействии с оперативниками полицейского подразделения по экономической безопасности и противодействия коррупции», — говорится в сообщении.
В настоящее время принимаются меры к установлению имущества предприятия с целью последующего возмещения ущерба, причиненного преступлением бюджетной системе РФ.
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