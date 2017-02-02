Новости дня

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту неуплаты компанией НДФЛ в сумме более 15 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей налогового агента по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ).



Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области, дело возбуждено по части 2 статьи 199.1 УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере».



Руководство коммерческой организации, расположенной в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, в июле-октябре 2015 года не уплатило в бюджет Российской Федерации в общей сложности более 15 млн руб. НДФЛ.



«Данное преступление было выявлено в ходе проверочных мероприятий, проведенных сотрудниками налоговых органов во взаимодействии с оперативниками полицейского подразделения по экономической безопасности и противодействия коррупции», — говорится в сообщении.



В настоящее время принимаются меры к установлению имущества предприятия с целью последующего возмещения ущерба, причиненного преступлением бюджетной системе РФ.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: