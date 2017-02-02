Дайджест
На Украине может состояться референдум о вступлении в НАТО
2 февраль 2017 (12:49)
Президент Украины Петр Порошенко намерен провести референдум о вступлении страны в НАТО. Об этом глава государства заявил в интервью газете Berliner Morgenpost.
По его словам, четыре года назад членство Украины в НАТО поддерживали 16% населения, а сейчас — 54%. «Как президент я руководствуюсь мнением своего народа — я проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. Если украинцы проголосуют за, я приложу все усилия для того, чтобы добиться членства в альянсе», — отметил Порошенко. Сроки проведения плебесцита он не уточнил.
Президент также заявил, что более 70% украинцев поддерживают вступление страны в Европейский Союз (ЕС).
«Мы на верном пути, поскольку выполняем поставленные условия. Так, в стране заметно снизились инфляция и дефицит бюджета... Кроме того, мы создали уникальную инфраструктуру для борьбы с коррупцией, которая работает», — уточнил украинский лидер.
По его словам, четыре года назад членство Украины в НАТО поддерживали 16% населения, а сейчас — 54%. «Как президент я руководствуюсь мнением своего народа — я проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. Если украинцы проголосуют за, я приложу все усилия для того, чтобы добиться членства в альянсе», — отметил Порошенко. Сроки проведения плебесцита он не уточнил.
Президент также заявил, что более 70% украинцев поддерживают вступление страны в Европейский Союз (ЕС).
«Мы на верном пути, поскольку выполняем поставленные условия. Так, в стране заметно снизились инфляция и дефицит бюджета... Кроме того, мы создали уникальную инфраструктуру для борьбы с коррупцией, которая работает», — уточнил украинский лидер.
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