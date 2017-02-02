Дайджест

В США утвердили кандидатуру нового госсекретаря

2 февраль 2017 (12:49)

Кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон утвержден в своей должности сенатом Конгресса США. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, в ходе поименного голосования республиканцы поддержали Тиллерсона, тогда как почти все демократы выступили против. В сенате, так же как и в палате представителей, в настоящее время большинство принадлежит республиканцам.

Президент Дональд Трамп выдвинул бывшего главу Exxon Mobil Тиллерсона на пост руководителя Госдепартамента 13 декабря.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...