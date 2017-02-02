Дайджест
В США утвердили кандидатуру нового госсекретаря
2 февраль 2017 (12:49)
Кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон утвержден в своей должности сенатом Конгресса США. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечает агентство, в ходе поименного голосования республиканцы поддержали Тиллерсона, тогда как почти все демократы выступили против. В сенате, так же как и в палате представителей, в настоящее время большинство принадлежит республиканцам.
Президент Дональд Трамп выдвинул бывшего главу Exxon Mobil Тиллерсона на пост руководителя Госдепартамента 13 декабря.
Как отмечает агентство, в ходе поименного голосования республиканцы поддержали Тиллерсона, тогда как почти все демократы выступили против. В сенате, так же как и в палате представителей, в настоящее время большинство принадлежит республиканцам.
Президент Дональд Трамп выдвинул бывшего главу Exxon Mobil Тиллерсона на пост руководителя Госдепартамента 13 декабря.
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