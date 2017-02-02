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Германия будет платить беженцам за возвращение на родину

Министерство внутренних дел Германии объявило о запуске новой миграционной программы «Начальная помощь плюс», предполагающей выплаты беженцам, которые решат добровольно вернуться на родину. Об этом газете «Известия» рассказал официальный представитель ведомства Йоханнес Димрот.



По его словам, под программу, которая начала действовать с 1 февраля, подпадают мигранты из 45 стран, за исключением государств Западных Балкан. На ее финансирование федеральное правительство в текущем году выделило 40 млн евро.



Основой программы, по информации издания, является принцип добровольного возврата. Беженцам, которые решат вернуться на родину до вынесения решения о предоставлении им убежища в Германии, будет выплачено 1,2 тыс. евро. Тем, кому отказали, выплатят 800 евро при условии, что они не будут подавать апелляцию.

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